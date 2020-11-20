Тушинский суд Москвы увеличил до 10 лет срок наказания бывшему главе Росграницы Дмитрию Безделову

По итогам расследования нового дела, его признали виновным в очередном хищении денег, выделенных в рамках госпрограммы. На этот раз ущерб оценили в сумму около 50 миллионов рублей. Ранее суд приговорил Безделова к девяти годам колонии по делу о хищении почти пятисот миллионов рублей. Бывший чиновник вину не признал.