Тушинский суд Москвы увеличил до 10 лет срок наказания бывшему главе Росграницы Дмитрию Безделову

По итогам расследования нового дела, его признали виновным в очередном хищении денег, выделенных в рамках госпрограммы. На этот раз ущерб оценили в сумму около 50 миллионов рублей. Ранее суд приговорил Безделова к девяти годам колонии по делу о хищении почти пятисот миллионов рублей. Бывший чиновник вину не признал.
2020-11-20T22:31:34+03:00
2020-11-20T22:31:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 20 ноября 2020
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