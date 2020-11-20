В США и Европе разработали новые правила для исполнителей ролей Санта Клаусов. Это связано с тем, что они, наряду с детьми, которых поздравляют, сами оказались в категории повышенного риска заражения коронавирусом. В общественных местах Санту в большинстве случаев решили отгородить от детей пластиковыми или стеклянными экранами. Некоторые решили поместить главного новогоднего персонажа в прозрачный шар. Среди новых тенденций также работа Санта Клауса в защитной маске или поздравление через интернет. Некоторые торговые центры, чтобы избежать скопления людей, решили ввести электронные очереди к Санте.
2020-11-20T22:07:00+03:00
2020-11-20T22:08:41+03:00
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22:07, 20 ноября 2020
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