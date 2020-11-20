В Свердловской области отменили требование об обязательной установке перегородок в такси

Об этом сообщает сайт 66.ru со ссылкой на распоряжение губернатора Евгения Куйвашева. Теперь оснащение такси защитными экранами – это не требование, а рекомендация. Таксистов обязали устанавливать экраны в конце октября. Это была одна из мер борьбы с коронавирусом. Водители выступили против. Некоторые из них вышли на акцию протеста на центральной площади города.
2020-11-20T22:06:33+03:00
2020-11-20T22:06:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:06, 20 ноября 2020
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