Возбуждены уголовные дела в отношении трёх человек, дававших показания со стороны защиты актёра Михаила Ефремова

Полиция возбудила уголовные дела в отношении трёх человек, дававших показания со стороны защиты актёра Михаила Ефремова. Их подозревают в лжесвидетельстве. Все трое на процессе утверждали, что видели машину Ефремова либо в момент, либо до аварии, по их словам, Ефремов не сидел за рулём своего автомобиля, — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В июне Михаил Ефремов в центре Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого впоследствии скончался в больнице.

Сейчас актёр находится в колонии, ему назначили 7 с половиной лет лишения свободы.