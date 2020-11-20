Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, как сообщил немецкий журнал Spiegel, решила пока не возвращаться в Белоруссию

Она считает, что там сначала должна смениться власть. Светлана Алексиевич намерена оставаться в Берлине, пока Александр Лукашенко не уйдёт с должности. Об этом она рассказала в интервью еженедельнику Spiegel, отметив также, что при сохранении нынешней ситуации в республике президент победит оппозицию и останется у власти.



Алексиевич уехала из Белоруссии в конце сентября. Тогда её помощница объявила, что этот отъезд не связан с политикой. Немецкое издание отмечает, что писательница долго молчала, а с прессой решила поговорить только после того, как сотрудники силовых органов в Минске до смерти избили 31-летнего Романа Бондаренко.

С момента основания координационного совета оппозиции нобелевский лауреат входила в его президиум. Сейчас она сказала, что в том виде этот орган больше не работает, поскольку его членов или арестовали, или вынудили уехать из страны. Тем не менее, Алексиевич добавила, что туда всё равно смогли набрать много новых людей, имена которых не разглашаются. Благодаря им, по словам писательницы, движение продолжает работу.

Ранее Следственный комитет Белоруссии завёл в отношении координационного совета оппозиции уголовное дело. В ведомстве считают, что его члены могут быть причастны к попытке захвата власти.