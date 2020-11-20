Светлана Алексиевич не намерена возвращаться в Белоруссию, пока у власти остаётся президент Александр Лукашенко

Нобелевский лауреат по литературе и член Координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич не намерена возвращаться в страну, пока у власти остаётся президент Александр Лукашенко. Об этом она сказала в интервью немецкому журналу Spiegel. При этом Алексиевич считает, что её возвращение в Белоруссию состоится скоро.

Алексиевич находится в Германии. Она уехала из Белоруссии в конце сентября. Страну нобелевский лауреат покинула через некоторое время после возбуждения дела по факту создания Координационного совета и ареста нескольких членов президиума. Тогда помощница Алексиевич говорила, что отъезд не связан с политикой. До выезда в Европу Алексиевич оставалась единственным членом президиума в стране, кто не был арестован, выслан или вытеснен из Белоруссии.