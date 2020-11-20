Участник акции против строительства полигона в Шиесе подал иск о компенсации морального вреда на миллион рублей

Участник акции против строительства мусорного полигона в Шиесе подал иск о компенсации морального вреда на миллион рублей. Об этом сообщает сайт «МБХ медиа». Владимиру Кобуту сломали шесть ребер. Это произошло в 2019 году. Эко-активисты перекрыли дорогу для строительной техники. Они преградили путь вагончиком и бытовкой, в которой находился Кобут. Водитель экскаватора, как пишет интернет-издание, попытался разломать бытовку ковшом, в результате чего прижал им Кобута к стене и таким образом нанес ему травмы. В возбуждении дела по статье о тяжких телесных повреждениях было отказано, после этого Кобут решил подать иск о компенсации морального вреда.