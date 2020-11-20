Инфляция в России по итогам года составит около 4%, — полагает первый вице-премьер Андрей Белоусов

Он считает, что если от этого показателя и будет какое-то отклонение, то не очень существенное, — передает агентство ТАСС. Центробанк на данный момент прогнозирует годовую инфляцию на уровне до 4,2%. При этом, как отмечает газета «Коммерсантъ», ставки по депозитам близки к историческим минимумам. Сейчас банки предлагают вкладчикам в среднем 4,5% годовых, то есть если инфляция вырастет еще, сбережения в рублях фактически будут уменьшаться, даже находясь на депозите.
2020-11-20T21:32:28+03:00
2020-11-20T21:38:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 20 ноября 2020
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