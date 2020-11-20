Летному составу авиакомпании S7 урежут зарплаты из-за пандемии

Перевозчик объясняет такое решение планами полностью сохранить персонал на фоне кризиса в отрасли, спровоцированного пандемией, — сообщает РБК. Агентство напоминает, что в октябре «Аэрофлот» также начал уведомлять пилотов об изменении системы оплаты труда.