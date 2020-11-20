В Тбилиси задержали мужчину, захватившего заложников в офисе микрофинансовой организации

Все девять человек освобождены, — сообщает телеканал «Рустави-2» со ссылкой на полицию. Операция продолжалась более двух часов, никто не пострадал. Захватчик требовал от властей принять закон, запрещающий азартные игры, снизить годовую ставку по кредитам и цены на лекарства, а также повысить пенсии.