В Тбилиси задержали мужчину, захватившего заложников в офисе микрофинансовой организации

Все девять человек освобождены, — сообщает телеканал «Рустави-2» со ссылкой на полицию. Операция продолжалась более двух часов, никто не пострадал. Захватчик требовал от властей принять закон, запрещающий азартные игры, снизить годовую ставку по кредитам и цены на лекарства, а также повысить пенсии.
2020-11-20T21:02:18+03:00
2020-11-20T21:02:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 20 ноября 2020
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