Матчи чемпионата России по футболу в Москве будут проходить со зрителями

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Российской премьер-лиги. Московские власти в условиях пандемии установили квоты посещаемости в 25% от общей вместимости стадиона.
2020-11-20T20:32:09+03:00
2020-11-20T20:40:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2745246-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:32, 20 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…