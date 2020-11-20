Россияне забрали в октябре с банковских счетов 111 миллиардов рублей

Это немногим меньше, чем в начале пандемии, — сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка. После того, как весной, когда вкладчики массово забирали из кредитных организаций деньги, вклады россиян в банках либо росли, либо незначительно снижались.
2020-11-20T20:31:38+03:00
2020-11-20T20:31:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 20 ноября 2020
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