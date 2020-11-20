Газета «Ведомости» намерена обжаловать решение Басманного суда по иску сенатора и бизнесмена Сулеймана Керимова

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Business News Media, выпускающей «Ведомости», Михаила Нелюбина. Он подчеркнул, что издатель будет добиваться отказа в иске, поскольку считает требование об удалении части архивного материала абсурдом, а сам решение – прецедентом, способным крайне негативно повлиять на развитие медиа-отрасли. Судебное решение было вынесено сегодня. Сулейман Керимов выиграл иск, который подавал против издания «Ведомости», Forbes, «Собеседник» и пользовательницы Фейсбука, пересказавшей статьи. Последнюю оштрафовали на тысячу рублей, издание обязали удалить публикации, выпустить опровержения и выплатить по 10 тысяч рублей штрафа. Керимов оспаривал утверждение о том, что он стал владельцем крупнейшего столичного строительного холдинга после того, как офис компании захватили люди с арматурой. В материалах «Собеседника» говорилось, что самая крупная афера в карьере Керимова стоила ВЭБу и Фонду национального благосостояния восьми миллиардов долларов.