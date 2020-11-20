Порядка 200 человек участвуют в сходе против строительства высоток рядом с ядерными реакторами Курчатовского института

Порядка 200 человек участвуют в сходе в московском районе Щукино против строительства высоток рядом с ядерными реакторами Курчатовского института. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» очевидец, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«В настоящий момент в московском районе Щукино проходит массовый сход местных жителей, которые обеспокоены планами властей и компании-застройщика по возведению четырех высотных зданий, где будет более 30 этажей. Строительство планируется вести в непосредственной близости от секретного Курчатовского института, где находятся ядерные установки», — рассказал он.

Как уточнил С.Удальцов, такое строительство представляет угрозу для безопасности жителей в связи с возможностью террористической атаки на реакторы. Кроме того, по мнению участников схода, «эта уплотнительная застройка ухудшит транспортную обстановку в районе». «Жители требуют пересмотреть проект застройки и провести полноценные общественные слушания», — отметил политик.

Мероприятие проходит в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. Полиция в происходящее не вмешивается.