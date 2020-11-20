BioNTech и Pfizer подали заявку в США на ускоренную регистрацию своей вакцины от коронавируса

Немецкая компания BioNTech и американский концерн Pfizer подали заявку в США на ускоренную регистрацию своей вакцины от коронавируса. Ожидается, что первые поставки в Штатах начнутся до конца декабря, если заявку одобрят в установленные сроки. За этим последует регистрация вакцины в Евросоюзе, — надеются производители. Тем временем, источник агентства Интерфакс сообщает, что в России в течение двух недель планируют запустить массовую вакцинацию от коронавируса с использованием отечественного препарата «Спутник». Другой собеседник агентства сказал, что базовым регионом станет Москва. По его утверждению, столичные власти уже развернули пункты вакцинации.