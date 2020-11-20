В Москве сегодня простились с театральным режиссером Романом Виктюком

Церемония более четырех часов проходила в его театре. За это время траурное мероприятие посетили сотни людей. Работы этого режиссера сложно забыть. Они вызывали у зрителей невероятные ощущения, — сказал присутствовавший на церемонии народный артист Сергей Маковецкий. Похороны Романа Виктюка, как ожидается, пройдут на родине режиссера во Львове.
2020-11-20T20:05:12+03:00
2020-11-20T20:05:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:05, 20 ноября 2020
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