В Москве сегодня простились с театральным режиссером Романом Виктюком

Церемония более четырех часов проходила в его театре. За это время траурное мероприятие посетили сотни людей. Работы этого режиссера сложно забыть. Они вызывали у зрителей невероятные ощущения, — сказал присутствовавший на церемонии народный артист Сергей Маковецкий. Похороны Романа Виктюка, как ожидается, пройдут на родине режиссера во Львове.