Форвард мадридского «Реала» из сборной Сербии Лука Йович заразился коронавирусом после матча с командой России

Об этом сообщает сайт Чемпионат.com. Тест Йовича дал положительный результат сегодня. Сборные России и Сербии встречались два дня назад. Россияне проиграли со счетом 0:5. Два мяча в рамках этого матча в ворота нашей команды забросил Йович.
2020-11-20T20:04:54+03:00
2020-11-20T20:04:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 20 ноября 2020
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