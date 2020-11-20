Форвард мадридского «Реала» из сборной Сербии Лука Йович заразился коронавирусом после матча с командой России

Об этом сообщает сайт Чемпионат.com. Тест Йовича дал положительный результат сегодня. Сборные России и Сербии встречались два дня назад. Россияне проиграли со счетом 0:5. Два мяча в рамках этого матча в ворота нашей команды забросил Йович.