В Якутии шесть человек скончались после того, как выпили спиртосодержащий антисептик для рук

Еще трое в крайне тяжелом состоянии, — сообщает агентство Интерфакс. По данным регионального Роспотребнадзора, местные жители купили пятилитровую канистру антисептика в магазине, трое из них скончались сразу после употребления санитайзера. Остаток антисептика из магазина забрали на экспертизу, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.