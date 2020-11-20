В Якутии шесть человек скончались после того, как выпили спиртосодержащий антисептик для рук

Еще трое в крайне тяжелом состоянии, — сообщает агентство Интерфакс. По данным регионального Роспотребнадзора, местные жители купили пятилитровую канистру антисептика в магазине, трое из них скончались сразу после употребления санитайзера. Остаток антисептика из магазина забрали на экспертизу, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
2020-11-20T20:04:33+03:00
2020-11-20T20:04:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 20 ноября 2020
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