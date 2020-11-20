Иностранным туристам в Турции разрешили не соблюдать комендантский час, который будет действовать в стране по выходным с завтрашнего дня. Об этом сообщает турецкое МВД. Туристам разрешат свободно перемещаться из одного города в другой на автомобиле, при наличии документов, подтверждающих брони в отелях. Рестораны в гостиницах будут работать для гостей в обычном режиме. Заведения в аэропортах закрывать не планируется. О новых мерах, связанных с пандемией, турецкие власти объявили в середине этой недели. Барам и ресторанам позволили работать только на вынос. Комендантский час по выходным решили объявлять с восьми вечера до десяти утра.