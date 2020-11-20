Из Ростовской больницы уволились пять медиков вслед за врачом, рассказавшем о смертях пациентов с COVID-19 из-за перебоев в подаче кислорода. Об этом сообщает сайт «Медиазона». Ранее реаниматолог Артур Топоров, который подал заявление первым, утверждал, что он написал его по собственному желанию, поскольку ему не раз поступали предложение перейти на другое место работы.
2020-11-20T19:32:41+03:00
2020-11-20T19:32:41+03:00
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19:32, 20 ноября 2020
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