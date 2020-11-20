МВД заподозрило трех свидетелей по делу актера Михаила Ефремова в даче ложных показаний

Двое из этих людей утверждали, что стали очевидцами ДТП, при этом они говорили, что за рулем автомобиля сидел не Ефремов, а другой человек. Третий свидетель рассказывал, что видел машину Ефремова до аварии и что на заднем сидении другой человек, а на месте водителя никого не было. Возбуждены три уголовных дела о лжесвидетельстве. Эта статья предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, либо арест до трех месяцев. В начале июня Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии устроил дорожную аварию в центре Москвы. В ДТП погиб водитель фургона. Ефремову назначили восемь лет колонии, затем сократили срок заключения до семи с половиной лет.