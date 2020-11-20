Полиция Грузии задержала подозреваемого в захвате заложников в Тбилиси

Все люди, которых удерживали в офисе микрофинансовой организации, освобождены, — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на грузинские СМИ. Предположительно вооруженный мужчина захватил в заложники 9 человек этим вечером. В числе его требований был запрет азартных игр в стране, снижение процентных ставок по кредитам, повышение пенсий и снижение цен на лекарства. Полиция возбудила уголовное дело по статьям о разбое и незаконном ношении оружия.