Полиция Грузии задержала подозреваемого в захвате заложников в Тбилиси

Все люди, которых удерживали в офисе микрофинансовой организации, освобождены, — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на грузинские СМИ. Предположительно вооруженный мужчина захватил в заложники 9 человек этим вечером. В числе его требований был запрет азартных игр в стране, снижение процентных ставок по кредитам, повышение пенсий и снижение цен на лекарства. Полиция возбудила уголовное дело по статьям о разбое и незаконном ношении оружия.
2020-11-20T19:31:03+03:00
2020-11-20T19:31:03+03:00
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19:31, 20 ноября 2020
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