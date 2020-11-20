Прокуратура Нью-Йорка расширила рамки уголовного расследования в отношении президента США Дональда Трампа — теперь оно касается его дочери Иванки Трамп.

Прокуратура Нью-Йорка — в рамках расследования о налоговом мошенничестве со стороны Дональда Трампа и его компании Trump Organization, теперь изучает законность многомиллионных налоговых списаний, оформленных как плата за консалтинговые услуги, сообщила газета New York Times. Речь идет о 26 миллионах долларов, которые Trump Organization вычла из налогов, указав, что выплатила эту сумму третьему лицу в качестве вознаграждения за консалтинговые услуги. Кому были выплачены эти деньги, неизвестно, но ранее журналисты проследили судьбу части из этих денег, оплаты на 747 622 доллара — ровно такую сумму Иванка Трампа указала в раскрытой налоговой декларации в 2017 году как платеж, полученный консалтинговой компаней, которой она совладеет. И ровно такую же сумму Trump Organization указала в качестве налогового вычета за оплату консалтинговых услуг по проектам строительства отелей на Гавайях и в Ванкувере. При этом Иванка Трамп являлась топ-менеджером Trump Organization и отвечала за эти два проекта, в том числе, за выплату вознаграждений за консалтинг своей собственной консалтинговой компаний. Установить это удалось благодаря публикациям газеты New York Times, которая получила копии налоговых деклараций Дональда Трампа, которые он до сих пор отказывается публиковать.

Дочь и советник президента Трампа Иванка Трампа назвала это расследование «домогательством со стороны властей».