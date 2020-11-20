Петербург обогнал Китай по количеству заболевших коронавирусом

Более того, согласно официальной статистике, количество летальных исходов в городе тоже больше, чем во всей Поднебесной.

Согласно официальным данным, в Петербург заразились коронавирусом на 250 человек больше, чем в Китае. Что касается погибших от новой инфекции, то их больше на 77 человек. Городские власти для борьбы с COVID-19 пообещали предоставлять пациентам бесплатные лекарства, их, по словам замглавы комитета по здравоохранению Андрея Сараны, начнут выдавать уже в начале следующей недели. Чиновник также отметил, что Смольный уже провел конкурсы на закупку препаратов. При этом врачи будут оставлять горожанам лекарства без дополнительных обследований, подчеркнул представитель комздрава.

Ранее федеральное правительство выделило Петербургу чуть более двухсот миллионов рублей на бесплатное обеспечение лекарствами от COVID-19. В Смольном считают, что это поможет не только ликвидировать дефицит популярных препаратов в аптеках. Медикаменты, которые оставит врач, позволят горожанам, которые плохо себя чувствуют, дождаться помощи дома, а не распространять инфекцию во время похода в аптеку.

Накануне работу петербургских чиновников, которые отвечают за медицину, раскритиковал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.