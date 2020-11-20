В Тбилиси в здании микрофинансовой организации несколько человек взяли в заложники

Их держат уже около четырех часов.Вооруженный мужчина ворвался в офис организации «Эм-Би-Си» в центре грузинской столицы и удерживает там троих человек. Как объявили в МВД Тбилиси, изначально заложников было девять, но шестерых из них, как сообщают местные СМИ, преступник отпустил несколько минут назад. Сейчас полиция оцепила район, в котором это происходит и попросила телеканалы прервать трансляцию. Там же сейчас находятся бойцы отряда специального назначения.

Тем временен грузинский телеканал «Рустави 2» сообщает, что преступника зовут Леван Зурабишвили. Он требует, чтобы парламент республики снизил процентную ставку на кредиты до семи процентов годовых, повысил пенсионные выплаты и запретил азартные игры. Телеканал уточняет, что этот человек находится в состоянии алкогольного опьянения, а в руках у него предмет, похожий на гранату.

С того момента, когда в Грузии в последний раз брали заложников, не прошло и месяца. 21 октября это произошло в здании банка в городе Зугдиди. Тогда преступник скрылся от правоохранительных органов, получив от властей машину и полмиллиона долларов.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили называл произошедшее в Зугдиди уничтожением грузинской государственности. Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури при этом отмечал, что власти решили выплатить деньги, поскольку жизни заложников для них были дороже.