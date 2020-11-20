Жительницу Ингушетии приговорили к шести годам колонии за избиение семилетней племянницы

Решение вынес Сунженский районный суд. Реальный срок – 2,5 года колонии строгого режима – назначен и супругу женщины. Их признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, на протяжении полугода семейная пара избивала ребенка. Когда девочка оказалась в больнице, врачи диагностировали переломы, множество других повреждений. Из-за гангрены ребенку ампутировали руку.