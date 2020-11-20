Мэрия Москвы организует в новогоднюю ночь проверки кафе и ресторанов, чтобы выяснить, не нарушили ли они запрет

Об этом сегодня предупредил первый замруководителя аппарата мэра Алексей Немерюк. Он добавил, что проверки уже идут и будут проходить в дни новогодних каникул. Напомним, из-за пандемии мэр Сергей Собянин отметил в столице до 15 января все массовые мероприятия. Кафе и ресторанам предписано быть закрытыми по ночам.