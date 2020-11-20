Мэрия Москвы организует в новогоднюю ночь проверки кафе и ресторанов, чтобы выяснить, не нарушили ли они запрет

Об этом сегодня предупредил первый замруководителя аппарата мэра Алексей Немерюк. Он добавил, что проверки уже идут и будут проходить в дни новогодних каникул. Напомним, из-за пандемии мэр Сергей Собянин отметил в столице до 15 января все массовые мероприятия. Кафе и ресторанам предписано быть закрытыми по ночам.
2020-11-20T18:33:40+03:00
2020-11-20T18:33:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2745198-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:33, 20 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…