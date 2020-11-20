Роспотребнадзор в Москве приостановил работу клиники «Чайка» из-за сокрытия 19 положительных тестов на COVID

Роспотребнадзор в Москве приостановил работу клиники «Чайка» из-за сокрытия от ведомства 19 положительных тестов на коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб мэрии. Сотрудник одной из клиник сети уточнил в интервью изданию The Bell, что речь идет о медицинском учреждении в Москва-Сити. При этом он добавил, что проверки Роспотребнадзора сейчас проходят и в других клиниках «Чайка». Там утверждают, что не отчитывались только о тестах на антитела, о которых до 16 ноября предоставлять информацию было не нужно.