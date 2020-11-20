В Белоруссии сегодня простились с минчанином Романом Бондаренко, которого убили неизвестные в масках

Милиция происходящему пока что не мешала. Желающие проститься с погибшим около полудня начали собираться у храма Возкресения Христова на севере Минска. Как сообщает британская медиакомпания «Би-Би-Си», туда пришли тысячи человек и большинство людей так и не попало внутрь на отпевание. Многие цветы были перевязаны бело-красно-белыми лентами. Агентство «Интерфакс» передаёт, что каждые несколько минут люди одновременно поднимали их над собой. Также проезжавшие мимо автомобили нередко сигналили в поддержку собравшихся.

Как отмечает белорусский телеграмм-канал «Белсат», ближе к вечеру, уже после похоронной процессии некоторые минчане выстроились на улице в так называемую цепь солидарности. Они стояли с плакатами с призывом к забастовке и бело-красно-белым флагом. Информации о задержаниях пока нет.

Подобные акции проходят в Минске почти каждый день. Ранее телеграмм-канал «НеХта», который ведут в Польше, опубликовал телефонные переговоры предположительно государственных чиновников, которые откровенно смеются над выступлениями оппозиции и акциями в память об убитом. По словам авторов телеграмм-канала, в сеть попал разговор между пресс-секретарём президента Натальей Эйсмонт и главой федерации хоккея Дмитрием Басковым.

В свою очередь президент республики назвал публикацию этой записи «вбросом», который сделали, чтобы вывести на улицы больше людей. Александр Лукашенко пообещал рассказать об этом больше на следующей неделе.

В том или ином виде протестные акции в Белоруссии не прекращаются с выборов президента, которые прошли 9 августа. Изначально предполагалось, что интересы этих людей будет представлять координационный совет, тем не менее многих его участников арестовали или выгнали из страны. Так Минский городской суд сегодня оставил под стражей Марию Колесникову, которая обжаловала свой арест. Она пробудет в СИЗО как минимум до 8 января.

Следующая большая акция белорусской оппозиции под названием «Живе Беларусь» должна будет пройти в это воскресенье. Прошлую власти разогнали с применением светошумовых гранат и водомётов.