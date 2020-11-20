Суд в Петербурге заключил под стражу мужчину, которого подозревают в убийстве из-за просьбы надеть маску в маршрутке

Ближайшие два месяца Алексей Вербицкий проведет в следственном изоляторе. Следствие привело несколько аргументов в пользу того, чтобы заключить Алексея Вербицкого под стражу. Во-первых, его подозревают в тяжком преступлении. Во-вторых, он безработный, без регистрации в Петербурге. Кроме того, ему вспомнили и предыдущие судимости за наркотики и нанесение тяжких повреждений, а также то, что он знает, где живёт указавший на него свидетель. Вероятно, речь идет о девушке, которая находилась вместе с ним за несколько минут до преступления. Оренбуржец признал вину, возражать против содержания в следственном изоляторе не стал.

Напомним, конфликт, закончившейся гибелью 53-летнего замдиректора научно-исследовательского центра, вспыхнул в автобусе. По версии полиции, пассажир, который возвращался с корпоратива, подошёл к попутчикам и попросил их надеть маски. Этот момент попал на видео, кадры опубликовало издание «Фонтанка.ру». Судя по этой записи, подозреваемый резко отреагировал на просьбу, из-за чего возникла перепалка. Убитый мужчина первым ударил оппонента, после чего вышел из маршрутки. Предполагаемый преступник выбежал вслед за ним, после чего, судя по всему, ударил его ножом в спину.

В Петербурге пассажиры общественного транспорта обязаны носить средства защиты. За нарушение этого правила им грозит штраф до пяти тысяч рублей.