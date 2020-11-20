Непогода оставила без света десятки тысяч жителей Приморского края

Также сообщается о перебоях с отоплением, во Владивостоке нарушена работа общественного транспорта. Сильный ветер и дождь со снегом превратили Владивосток в ледяную столицу России, пишут сами приморцы в социальных сетях. Непогода обрушился на регион в ночь со среды на четверг, однако последствия ее ощущаются до сих пор. Сегодня в Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации. МЧС перебрасывает в город дополнительные силы. Они помогают аварийным бригадам устранять последствия стихии. В первую очередь – восстановить подачу электроэнергии. Тем временем жители города выкладывают видео заснеженных улиц, поваленных деревьев и фонарных столбов, замерзших автомобилей со своими комментариями.

Без электричества остаются социальные объекты, в том числе больницы. Туда везут генераторы и топливо. Из-за аварий под угрозой оказалась коллекция тропических растений в городском Ботаническом саду, пишет сайт «ВЛ медиа». Для горожан организуют пункты временного размещения. Впрочем, владивостокцы также самоорганизуются. В социальных сетях появляются сообщения о том, как рестораны, супермаркеты и салоны красоты приглашают погреться, зарядить смартфоны, выпить горячего чаю, где-то даже обещают накормить.

Ситуация, по словам энергетиков, осложняется еще и тем, что тайфун, который принес сильный ветер и мокрый снег, остается в регионе. По данным министерства энергетики, к вечеру без отопления в Приморье остаются около 23 тыс. жителей. Без электричества -158 тыс. человек.