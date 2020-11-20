Россиянин Юрий Ещенко осужден на 13 лет колонии

Ещенко работал в Североморске в одной из организаций, которая занималась обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. В течении двух лет он копировал секретную документацию, в которой содержались данные о перспективных разработках вооружений для российской армии, а затем начал искать каналы, используя которые, ее можно было продать. В начале 2019 года ему удалось выйти на лица, связанные с ЦРУ. При попытке передать им информацию о российском военно-промышленном комплексе, он был задержан в Брянской области недалеко от украинской границы. При Ещенко обнаружили ноутбук и другие электронные устройства, которые подтвердили его вину. В Центре общественных связей ФСБ отметили, что Ещенко признал свою вину и раскаялся в содеянном. Наказание Юрий Ещенко будет отбывать в колонии строгого режима, кроме того, ему придется заплатить штраф 100 тысяч рублей.