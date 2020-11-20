Россиянин Юрий Ещенко осужден на 13 лет колонии

Ещенко работал в Североморске в одной из организаций, которая занималась обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. В течении двух лет он копировал секретную документацию, в которой содержались данные о перспективных разработках вооружений для российской армии, а затем начал искать каналы, используя которые, ее можно было продать. В начале 2019 года ему удалось выйти на лица, связанные с ЦРУ. При попытке передать им информацию о российском военно-промышленном комплексе, он был задержан в Брянской области недалеко от украинской границы. При Ещенко обнаружили ноутбук и другие электронные устройства, которые подтвердили его вину. В Центре общественных связей ФСБ отметили, что Ещенко признал свою вину и раскаялся в содеянном. Наказание Юрий Ещенко будет отбывать в колонии строгого режима, кроме того, ему придется заплатить штраф 100 тысяч рублей.
2020-11-20T18:18:17+03:00
2020-11-20T18:18:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2745184-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:18, 20 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…