МВД возбудило три уголовных дела в отношении свидетелей, которые давали показания в суде по делу Михаила Ефремова

Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, свидетель подозревается в даче заведомо ложных показаний. В частности, двое мужчин заявили, что якобы видели другого человека за рулем внедорожника, тогда как сам Ефремов стоял рядом с машиной. Еще один свидетель защиты утверждал, что до ДТП он якобы видел на заднем сидении джипа незнакомого ему мужчину, а за рулем – никого не видел.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на своем автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», водитель которого, впоследствии, умер в больнице. Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии, затем срок был снижен до 7,5 лет.