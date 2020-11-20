Обвинение запросило 20 лет колонии строгого режима для экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна

Обвинение запросило 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима для бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» рассказала жена Шестуна Юлия, которая присутствует на процессе в Подольске. В прокуратуре запрошенный срок назвали соразмерным тяжести деяний, — сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией. Шестуна обвиняют в мошенничестве, легализации денежных средств, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере.

В настоящее время, как сообщает ТАСС, на процессе выступает сам Шестун и его адвокаты, затем бывший чиновник выступит с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Вместе с тем, наказание, которое попросил сегодня прокурор для Шестуна, является сегодня одним из самых жестких среди запрашиваемых в прениях для подобных преступлений, — отмечает правозащитник Иван Мельников. Мельников считает, что, если такой приговор будет принят, то он станет для 56-летнего Шестуна смертельным.

Несмотря на огромный срок, который запрашивает генпрокуратура, защита все же будет добиваться оправдательного договора, сообщила адвокат Шестуна Людмила Сметанина. Людмила Сметанина добавила, что 20 лет колонии строгого режима и штраф в 50 миллионов, которые просит гособвинение для Александра Шестуна – беспрецедентный случай.

Уголовное преследование действительно началось после того, как в 2018 году Шестун записал видеообращение, рассказав об угрозах со стороны губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Первое обращение Александр Шестун выложил в апреле 2018 года. Оно опубликовано на фоне мусорных протестов, которые в том числе проходят в Серпуховском районе из-за полигона «Лесная». Шестун их поддерживал, это, а также его желание баллотироваться на предстоящих в сентябре выборах главы района не понравилось властям Подмосковья. В связи с этим на главу района началось давление, рассказал он в обращении.

В разговоре с Кузнецовым, аудиозапись которого приводится в обращении, Шестуна призывают согласится на должность советника губернатора, и отмечают, что им уже занимается ФСБ. Упоминается начальник УФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев – который через год станет широко известен благодаря расследованию журналиста Ивана Голунова о возможных связях окружения генерал-полковника с похоронным бизнесом.

Шестун на сделку с подмосковными властями не пошел. Тогда в администрацию района пришли силовики с обысками. Спустя 9 дней политик публикует еще одно обращение – на этот раз президенту. В нем – аудиозапись разговора с главой управления «К» ФСБ Иваном Ткачевым.

На другой аудиозаписи предположительно начальник управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин уговаривает главу района подписать заявление об отставке. Шестун отказывается. Обыски продолжаются. В июне его задерживают. По версии следствия, он осуществлял махинации с землей с помощью аффилированных компаний. Спустя полгода Генпрокуратура заявляет о том, что у Шестуна обнаружили сотни объектов недвижимости в Серпуховском районе, общей стоимостью более 10 миллиардов рублей. Год назад прокуратура сообщила, что нашла имущество еще на 1 млрд руб. В этом августе суд взыскал с Шестуна эту сумму. Он находится в СИЗО уже почти 2,5 года, несколько раз объявлял голодовки.

Власти пытаются отомстить политику за его деятельность, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Олег Кашин, комментируя дело Шестуна.