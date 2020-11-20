В Тбилиси вооруженный мужчина удерживает в офисе микрофинансовой организации 9 человек

Об этом сообщил глава патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе. Полиция попросила все телеканалы прервать прямую трансляцию с места происшествия в целях безопасности заложников и сотрудников МВД. Первые сообщения о захвате заложников пришли сегодня примерно 2 часа назад и поначалу были весьма противоречивы. Сообщалось, например, что нападения совершили сразу 5 человек с гранатами, однако, позже эта информация не подтвердилась.

По последним данным, мужчина, захвативший заложников, требует введения запрета на азартные игры, повышения размеров пенсий, а также понижения процентной ставки за банковские кредиты. По данным местного телевидения, напавший находится в состоянии алкогольного опьянения.

Месяц назад 21 октября в Тбилиси также произошел захват заложников в финансовой организации. Мужчина ворвался в здание филиала Банка Грузии и захватил работников и посетителей – более сорока человек. Он требовал выдать ему полмиллиона долларов. СМИ утверждают, что деньги ему выплатили, после чего он отпустил заложников и скрылся.