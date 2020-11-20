Авиакомпания S7 решила сократить зарплаты пилотам и другим членам экипажей, а также отменить надбавки

Авиакомпания S7 вслед за «Аэрофлотом» решила сократить зарплаты пилотам и другим членам экипажей, а также отменить надбавки. Об этом сообщает РБК. Меры, которые вводятся с марта, направлены на то, чтобы полностью сохранить лётный состав, — говорится в письме гендиректора авиакомпании Вадима Клебанова, которое он отправил председателям профсоюзных организаций.

В конце октября «Аэрофлот» на фоне пандемии и спада на рынке авиаперевозок начал уведомлять сотрудников об изменении системы оплаты труда с 1 января.