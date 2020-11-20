МВД возбудило дело в отношении трёх человек, которые давали показания на процессе по делу актёра Михаила Ефремова

Их подозревают в лжесвидетельстве, — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк. В суде двое мужчин утверждали, что якобы видели, что за рулём внедорожника вместо актёра сидел кто-то другой. Ещё один говорил, что до ДТП якобы видел на заднем сидении в машине Ефремова неизвестного мужчину, а за рулём – никого. Суд счёл эти свидетельства недостоверными.

В июне Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого впоследствии скончался в больнице. Сейчас актёр находится в колонии, ему назначили 7 с половиной лет лишения свободы.