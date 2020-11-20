В центре Тбилиси вооружённый мужчина взял в заложники 9 человек

Об этом сообщает МВД Грузии. Захват произошёл в здании микрофинансовой организации. Полиция проводит спецоперацию и попросила все телеканалы прервать прямую трансляцию с места происшествия в целях безопасности заложников и сотрудников МВД.
2020-11-20T17:32:19+03:00
2020-11-20T17:32:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 20 ноября 2020
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