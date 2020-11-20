«Гринпис» просит Генпрокуратуру проверить законность строительства участка СВХ на территории «Лосиного острова»

«Гринпис» просит Генпрокуратуру проверить законность строительства последнего участка Северо-Восточной хорды, который должен связать Открытое и Ярославское шоссе. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы по особо охраняемым территориям «Гринпис России» Михаил Крейндлин.

«Мы направили обращение в Генпрокуратуру по поводу того, что в СМИ появилась новость о начале строительства Северо-Восточной хорды на участке от Ярославского шоссе до Лосиноостровской улицы. Этот участок проходит по территории национального парка «Лосиный остров», — рассказал он.

Как напомнил М.Крейндлин, согласно ФЗ об особо охраняемых природных территориях, любая хозяйственная деятельность на таких участках должна быть согласована с федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится национальный парк. «В данном случае это Минприроды России.

Но поскольку ведомство не согласовывало начало данного строительства, оно незаконно. Поэтому мы попросили Генпрокуратуру все проверить и принять меры по приостановке работ», — заключил он.