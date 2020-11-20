В интернете появилась запись переговоров, участники которых обсуждают избиение белорусской оппозиции и организацию беспорядков. Сайт TUT.BY пишет, что голоса очень похожи на голоса пресс-секретаря президента Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт и руководителя федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова. Эйсмонт и Басков ситуацию не комментировали. Президент Белоруссии назвал эту запись вбросом.