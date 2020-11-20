В детском центре в Курчалое в Чечне после замечания Кадырова убрали со стен изображения персонажей комиксов Marvel

Как сообщает РИА Новости, теперь там размещены изображения первого президента республики Ахмата Кадырова, а также чеченских участников Кавказской войны, воевавших против Российской империи. Несколько дней назад руководитель Чечни Рамзан Кадыров во время посещения детского игрового центра сказал, что персонажей комиксов нужно заменить на фотографии настоящих героев. После этого один из инвесторов проекта говорил интернет-изданию «Подъем», что считает неуместными фотографии Рамзана и Ахмата Кадыровых в детском центре.