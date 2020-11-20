Сенатор и миллиардер Сулейман Керимов выиграл иск против нескольких изданий и одного пользователя в Facebook

Поводом послужила публикация трехлетней давности.

По 10 тысяч рублей должны будут выплатить члену Совета Федерации от Дагестана и одному из богатейших россиян газеты «Ведомости» и «Собеседник», а также журнал Forbes, и еще тысячу – пользователь интернета по имени Наринэ Давыдова, которая на своей странице в Facebook разместила ссылки на все три издания. Керимов требовал взыскать больше, добавили в Басманном суде Москвы. Как полагают «Ведомости», газета, пользователя Facebook могли привлечь, чтобы объединить все иски и направить их именно в Басманный суд.

Иск был подан из-за статьи в «Ведомостях» под названием «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень», Недовольство сенатора, по сведениям издания, вызвал абзац, где говорилось, что крупнейший строительный холдинг Москвы «Развитие» Керимов мог получить благодаря хорошим отношениям с Юрием Лужковым, который тогда занимал пост мэра столицы.

Предприниматель уже пытался судиться с «Ведомостями» из-за этой статьи, но Гагаринский суд Москвы летом вернул иск заявителю.