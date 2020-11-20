Иван Мельников считает чрезмерным запрос обвинения о 20-летнем сроке для экс-главы Серпуховского района Шестуна

Правозащитник Иван Мельников считает чрезмерным запрос гособвинения о 20-летнем сроке для экс-главы Серпуховского района Подмосковья Алексея Шестуна. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В основном сроки, которые просят за преступления, в том числе коррупционной направленности, существенно ниже. Я за долгое время первый раз слышу просьбу обвинения о столь суровом приговоре за экономические преступления», — отметил И.Мельников.

Он также обратил внимание на состояние здоровья Шестуна. «Когда его только поместили в СИЗО, я, будучи членом ОНК, неоднократно проводил проверки условий его содержания, и проблемы со здоровьем были уже тогда. Сейчас сказать, что ему стало лучше, вряд ли можно. Если суд примет решение о лишении свободы на 20 лет, это будет практически смертный приговор», — заключил И.Мельников.

Как стало известно, прокуратура попросила назначить экс-главе Серпуховского района Подмосковья Алексею Шестуну 20 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 50 млн рублей. Экс-чиновнику вменяется получение особо крупной взятки, мошенничество и легализация денег, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности.

По версии Генпрокуратуры, все активы Шестун вывел из фондов госсобственности или приобрел на полученные преступным путем средства, что привело к его существенному обогащению.

Экс-чиновник счел уголовное преследование связанным с намерением переизбраться главой района и вину не признал.