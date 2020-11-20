Вооруженный мужчина в Тбилиси взял в заложники девять человек в офисе микрофинансовой организации

Это подтверждает МВД Грузии, сообщает РИА. Ранее в офис микрофинансовой организации в центре Тбилиси ворвался вооруженный человек, на месте мобилизована полиция. «Полиция мобилизована в Тбилиси, около офиса микрофинансовой организации на проспекте Церетели. По первичной информации, в офис ворвался вооруженный человек», — сообщает министерство. Силовики проводят спецоперацию. Агентство РИА Новости приводит данные очевидцев, которые утверждают, что нападавших было пятеро и они якобы были вооружены гранатами. Впрочем, МВД Грузии пока эти сведения не подтверждает.
2020-11-20T16:51:07+03:00
2020-11-20T17:02:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:51, 20 ноября 2020
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