Разработчики вакцины от COVID, показавшей эффективность 95%, объявили, что подадут заявку на ее регистрацию в США

Разработчики вакцины от коронавируса, показавшей эффективность 95%, объявили, что до конца дня подадут заявку на ее регистрацию в США. Если разрешение будет получено, препарат могут начать использовать в декабре, — сообщает журнал Forbes со ссылкой на совместное заявление американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.