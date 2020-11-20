Разработчики вакцины от COVID, показавшей эффективность 95%, объявили, что подадут заявку на ее регистрацию в США

Разработчики вакцины от коронавируса, показавшей эффективность 95%, объявили, что до конца дня подадут заявку на ее регистрацию в США. Если разрешение будет получено, препарат могут начать использовать в декабре, — сообщает журнал Forbes со ссылкой на совместное заявление американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.
2020-11-20T16:38:07+03:00
2020-11-20T16:38:07+03:00
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16:38, 20 ноября 2020
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