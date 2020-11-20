Джо Байден не исключил, что подаст иск к администрации Дональда Трампа, не признающей результаты выборов

Избранный президент США Джо Байден не исключил, что подаст иск к администрации действующего лидера Дональда Трампа, не признающей результаты выборов. Байден также добавил, что через два месяца собирается провести инаугурацию. В свою очередь, юрист Дональда Трампа Рудольф Джулиани говорит, что нарушения на выборах, где победил Байден, были не единичными, и во всех тех ситуациях события развивались по одному и тому же сценарию.
2020-11-20T16:37:14+03:00
2020-11-20T16:37:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:37, 20 ноября 2020
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