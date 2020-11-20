Оппозиция Белоруссии создала новый Координационный совет

Имена членов держатся в тайне, — рассказала немецкому журналу Der Spiegel нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, которая была в прежнем составе и единственная среди членов президиума осталась на свободе. Шестерых из семи человек, входивших в президиум, задержали, вынудили уехать или насильно вывезли из страны в течение месяца после создания организации. Сама Алексиевич также уехала из Белоруссии. Впрочем, ее помощники говорят, что это плановая рабочая поездка.
2020-11-20T16:36:37+03:00
2020-11-20T16:36:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:36, 20 ноября 2020
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