Суд частично удовлетворил иск бизнесмена Сулеймана Керимова, поданный к «Ведомостям», Forbes и «Собеседнику»

Басманный суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова, поданный к изданиям «Ведомости», Forbes и «Собеседник». В числе ответчиков также была пользовательница социальной сети Фейсбук Наринэ Давыдова, пересказавшая статьи. Последнюю оштрафовали на тысячу рублей. Издания должны заплатить по 10 тысяч. Это значительно меньше, чем просил Керимов, — сообщает сайт «Медуза». Суд постановил удалить публикации и опровергнуть информацию, изложенную в них. Керимов оспаривал утверждения из статей о том, что 15 лет назад он стал владельцем крупнейшего строительного холдинга столицы после того, как офис компании захватили люди с арматурой.
2020-11-20T16:36:16+03:00
2020-11-20T16:36:16+03:00
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16:36, 20 ноября 2020
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