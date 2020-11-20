Прокуратура просит приговорить к 20 годам колонии строгого режима экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна

Прокуратура попросила приговорить к 20 годам колонии строгого режима и многомиллионному штрафу бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Об этом сообщила супруга экс-чиновника Юлия Шестун. Бывшего руководителя района обвиняют в получении взятки, мошенничестве, отмывании денег и в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Его арестовали два года назад. Шестун вину не признает и называет дело политически мотивированным.