В Тбилиси вооруженный мужчина ворвался в офис микрофинансовой организации

В Тбилиси в пятницу вечером вооруженный мужчина ворвался в офис расположенной на проспекте Церетели одной из микрофинансовых организаций, сообщают грузинские СМИ. По информации СМИ, на данный момент прилегающая к зданию, где, предположительно, находится налетчик, территория оцеплена полицией. СМИ отмечают, что пока неизвестно, захватил ли преступник заложников. МВД Грузии пока не прокомментировало ситуацию, передает «Интерфакс».
2020-11-20T16:34:12+03:00
2020-11-20T16:34:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 20 ноября 2020
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