В Тбилиси вооруженный мужчина ворвался в офис микрофинансовой организации

В Тбилиси в пятницу вечером вооруженный мужчина ворвался в офис расположенной на проспекте Церетели одной из микрофинансовых организаций, сообщают грузинские СМИ. По информации СМИ, на данный момент прилегающая к зданию, где, предположительно, находится налетчик, территория оцеплена полицией. СМИ отмечают, что пока неизвестно, захватил ли преступник заложников. МВД Грузии пока не прокомментировало ситуацию, передает «Интерфакс».